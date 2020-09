Allarme bomba a Crotone, rinvenuto uno zaino sospetto davanti al Comune Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno isolato la piazza mentre i dipendenti sono stati allontanati in sicurezza. Fermato un minore Stampa articolo

CROTONE Attimi di paura a Crotone, proprio davanti al Palazzo del Comune, per un allarme bomba. Uno zainetto, infatti, è stato ritrovato a pochi metri dell’ingresso principale, generando il panico. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine che hanno isolato la piazza. I dipendenti, presenti in quel momento, sono stati allontanati in sicurezza in attesa degli artificieri. Intanto è già stato fermato un ragazzo minorenne.