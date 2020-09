Medicina generale, accertati «errori materiali»: graduatoria annullata L’esito della verifica disposta dal dg del Dipartimento regionale Sanità, Bevere: accolta la “denuncia” degli Ordini provinciali che avevano lamentato varie criticità tra cui l’immotivata esclusione di molti professionisti dall’elenco Stampa articolo

CATANZARO Tutto da rifare per «errori materiali». Il Dipartimento regionale Tutela della Salute ha annullato il decreto dirigenziale con cui il 10 settembre scorso era stata approvata la graduatoria provvisoria di Medicina generale per il 2020, sul quale si erano abbattute le contestazioni degli Ordini professionali di tutte le province calabresi.

In particolare, gli Ordini dei medici di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio e Vibo Valentia (qui la notizia) avevano denunciato una serie di errori nella compilazione della graduatoria, dalla quale – avevano rilevato – inoltre erano persino scomparsi centinaia di medici, e quindi avevano sollecitato il «pronto intervento» del dg del Dipartimento Salute, Francesco Bevere. Che alla fine ha dato (finalmente…) un segno della sua presenza in Cittadella ed è intervenuto ordinando una verifica dalla quale sono emersi «errori materiali» nella stesura della graduatoria: lo si evince da una nota, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella quale si specifica che «con decreto assunto in data 25 settembre 2020 dal settore 5 “Medicina Convenzionata – Continuità assistenziale”, si è proceduto all’annullamento del decreto dirigenziale numero 9201 del 10 settembre 2020, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria provvisoria Medicina Generale valevole per l’anno 2020 articolo 15 Acn 27 luglio 2009- disciplina dei rapporti con i Mmg” a fronte di errori materiali riscontrati nel corso di una verifica sugli allegati al suddetto provvedimento disposta dal dirigente generale del Dipartimento».

La nota poi specifica che «sono attualmente in corso i necessari ulteriori approfondimenti ad esito dei quali, entro 7 giorni, si procederà all’approvazione della nuova graduatoria provvisoria di Medicina generale». (a.cant.)