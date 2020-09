Coronavirus, s’impenna la curva dei contagi. Trentuno nuovi casi Con i nuovi contagi il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia è pari a 1.952. Attualmente i pazienti che risultano affetti dal Coronavirus sono 544 di cui 37 ricoverati in ospedale (due in rianimazione) e gli altri in isolamento domiciliare Stampa articolo

CATANZARO Esplode la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore nella regione si registrano 31 nuovi casi positivi al Coronavirus. In un giorno sono stati processati nei laboratori anti Covid della regione 1.870 test. Con gli ultimi contagi sale a 1.952 (+31) il numero di persone risultate positive al Covid dall’inizio della pandemia. Mentre il numero dei tamponi processati ora è pari a 195.305 di cui 193.357 risultati negativi.

I nuovi casi positivi sono stati registrati soprattutto nel Cosentino dove se ne segnalano 27 di cui gran parte (24) tra i focolai dei migranti, due ad un altro focolaio noto a cui se ne somma uno nuovo.

Mentre due risultano dai test effettuati nei laboratori del Azienda sanitaria provinciale di Reggio. A Vibo si registra un caso dal test sierologico mentre un altro caso è stato segnalato nel Catanzarese.

Attualmente le persone che risultano affette da Coronavirus sono 544 di cui 37 ricoverati in ospedale (due in rianimazione) e gli altri in isolamento domiciliare.