Emergenze ambientali, i sindacati a De Caprio: «Subito un vertice» I segretari generali Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo lanciano un appello all’assessore all’Ambiente: «Utile un confronto per iniziative in tema di Piano energetico, rifiuti, acqua e depurazione» Stampa articolo

CATANZARO Ambiente, piano energetico, rifiuti, acque e depurazione. Per discutere di questi temi, i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, hanno chiesto un incontro all’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio. I sindacati sollecitano «un urgente confronto» sulle materie in questione «ed in considerazione delle annunciate iniziative del governo regionale sulle stesse tematiche, risulta necessario avviare il confronto utile a dispiegare un’azione sinergica e concertata con le Confederazioni e le rispettive categorie interessate».