Solo il 20% degli edifici scolastici in Calabria ha una palestra L’indagine è stata sviluppata da OpenPolis analizzando i dati forniti dal Miur. La media nazionale italiana è del 40% Stampa articolo

Condividi su









ROMA Nel nostro paese le scuole dotate di impianti sportivi sono meno della metà: sono esattamente il 40,8% gli edifici scolastici con palestra o piscina in Italia. I numeri li ha elaborati la fondazione OpenPolis con l’associazione “Con i Bambini” su dati Miur e Istat su dati del maggio 2019. Tra le regioni italiane, solo in Friuli Venezia Giulia (57,8%) e Piemonte (51%) i plessi scolastici dotati di impianti sportivi sono più della metà. Altre 9 regioni sono sopra al dato medio nazionale (40,8%). Tra queste Toscana (48%), Lazio (46,8%) e Marche (46,7%). Agli ultimi posti invece Calabria (20,5%), Campania (26,1%) e Umbria (31,9%). L’attività fisica in orario scolastico diventa per molti giovani l’unica occasione di praticare uno sport. È anche per questa ragione che tutti i paesi europei ne fanno a pieno titolo una materia educativa, prevista dall’offerta didattica di tutti i sistemi scolastici, come rilevato dalle analisi di Eurydice, rileva il rapporto OpenPolis.