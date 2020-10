Coronavirus, indice di trasmissibilità a 1,06. Ma i numeri calabresi sono i più bassi d’Italia Regione all’ultimo posto nell’indice di incidenza settimanale e complessivo. I dati dell’Istituto superiore di sanità: le regioni con Rt più alto sono Piemonte, Campania e Sicilia Stampa articolo

ROMA Il virus oggi circola in tutto il Paese e si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 34,2 per 100mila abitanti (periodo 14/9-27/9 contro i 31,4 per 100mila abitanti nel periodo 7/9-20/9). Questa settimana si osserva un lieve aumento dell’età mediana dei casi (42 anni contro i 41della settimana precedente). È quanto evidenzia il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.

Il monitoraggio riguarda, ovviamente, anche la Calabria. Nella nostra regione, l’indice di trasmissione è leggermente superiore alla media nazionale (1,01). Rt medio su 14 giorni vale per la Calabria 1,06. Un dato ricavato sui casi totali monitorati al 27 settembre, quando erano pari a 1.932. I numeri, al di là dell’indice di trasmissione, si mantengono comunque tra i più bassi nel Paese, come si vede dalla tabella che pubblichiamo sotto. L’incidenza cumulativa è pari a 100,38 casi per 100mila abitanti. L’incidenza settimanale (5,4 casi per 100mila abitanti) è la più bassa d’Italia, così come quella a 14 giorni (11,69).

I DATI IN ITALIA Nel periodo 10-23 settembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01. Sono 12 le Regioni/PPAA con un Rt maggiore di 1 questa settimana, è quanto evidenzia il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana 21-27 settembre. Bisogna tuttavia «interpretare con cautela – afferma il report -l’indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell’epidemia. Infatti, l’Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l’indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale». Sono il Piemonte (1,22), la Campania con (1,19) e la Sicilia con (1,19) le tre regioni con l’indice di contagio Rt più alto. In tutto, le regioni che hanno superato il valore soglia di uno attualmente sono 11 più due province autonome. Le regioni con il valore più basso sono Basilicata, Molise e Emilia Romagna.

I 3.266 FOCOLAI, 14 NELLE SCUOLE Sono stati riportati complessivamente 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi, entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi). Questa settimana sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, anche se attualmente non è sempre confermata. Nelle prossime settimane si potrà meglio valutare l’impatto dei contagi nelle scuole. È quanto evidenzia il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana 21-27 settembre.