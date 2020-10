Caso Spirlì, Santelli difende il suo vice: «Forzata la mano con le sue dichiarazioni» Intervenuta alla trasmissione di Radio Rai Uno, “Un giorno da pecora”, la governatrice spegne le polemiche. «Nino è una delle persone più colte che io conosca e capita a volte che come artista sia sopra le righe» Stampa articolo

LAMEZIA TERME «Nino è la persona più colta che io conosco. È omosessuale dichiarato da trent’anni, ipercattolico e credo che abbiano forzato un po’ la mano con le sue dichiarazioni». Jole Santelli risponde così a chi gli chiede di destituire il suo “vice” e assessore alla Cultura, Nino Spirlì che intervenuto ieri ad una convention della Lega a Catania, aveva utilizzato degli aggettivi forti come “negro” e “frocio” (qui la notizia).

La governatrice, intervenuta alla trasmissione radiofonica di Radio rai 1 “Un giorno da pecora” condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha sollevato il suo braccio destro dalla graticola.

Nel suo intervento, ha spiegato Jole Santelli, «Nino ha fatto generalmente riferimento alla dittatura del politically correct. Essendo un autore televisivo ed un artista, credo che abbiano forzato un po’ la mano con le sue dichiarazioni».

«Io non capisco – ha aggiunto la presidente della Regione – perché non si possa dire “nero”. Credo che abbia utilizzato una frase ideomatico-linguistica calabrese. Nino è una delle persone più colte che io conosca e capita a volte che come artista sia sopra le righe».

La governatrice, durante la trasmissione radiofonica ha risposto anche a domande sulla diffusione del coronavirus e di politica. «Sono preoccupata – ha detto sulla diffusione del Covid-19 – perché sta per arrivare l’influenza stagionale, sono preoccupata per le scuole, dobbiamo prestare molta attenzione. Ho anticipato dieci giorni fa l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Cosa si può fare di più? Monitorare i territori».

A proposito di influenza stagionale, la Santelli ha specificato di aver «acquistato il doppio dei vaccini dell’anno scorso, dovrebbero arrivare a giorni. Lo distribuiremo alle fasce d’eta più delicate e per questo abbiamo consigliato di abbassare la soglia dai 65 ai 60 anni».

Alla domanda ispirata da una dichiarazione di Di Battista sul fatto che il Movimento Cinque Stelle assomigli all’Udeur, la presidente ha risposto chiaramente: «È un po’ peggio, l’Udeur faceva politica. Il Movimento Cinque Stelle è una giravolta, una parabola, ha rigirato tutto. Un tempo era contro la casta ed è diventata la casta per eccellenza».