Ballottaggi, urne aperte in sei Comuni della Calabria Oggi e domani il secondo turno delle Amministrative in due capoluoghi, Reggio e Crotone, e in altri 4 Comuni oltre i 15mila abitanti: Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15

Urne aperte per il ballottaggio in sei Comuni della Calabria. In particolare il secondo turno delle elezioni amminsitrative riguarda, oggi e domani, due capoluoghi, reggio Calabria e Crotone, e altri 4 Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti: Castrovillari e San Giovanni in Fiore (Cosenza), Cirò Marina (Crotone) e Taurianova (Reggio Calabria). A Reggio Calabria la sfida è tra Giuseppe Falcomatà, candidato sindaco del centrosinistra, e Antonino Minicuci, candidato sindaco del centrodestra. A Crotone il duello è tra Antonio Manica, candidato sindaco del centrodestra, e Vincenzo Voce candidato sindaco di estrazione civica. Le altre sfide in Calabria sono quelle di Castrovillari con Giancarlo Lamensa del centrodestra contro Domenico Lo Polito del centrosinistra, di San Giovanni in Fiore con la sfida tra Antonio Barile e Rosaria Succurro, del centrodestra, di Cirò Marina dove si è tornati a votare dopo una fase di commissariamento del Comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni ‘ndranghetiste, e dove il duello è tra Sergio Ferrari e Giuseppe Dell’Aquila e infine Taurianova con Fabio Scionti, centrosinistra, che affronta Roy Biasi, della Lega. I seggi sono aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.