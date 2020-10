Maltempo al Nord, Santelli: «Calabria vicina a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta» Messaggio di solidarietà del presidente della Regione ai colleghi Cirio, Toti e Testolin Stampa articolo

«Tutta la mia solidarietà ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, territorio in queste ore flagellato dal maltempo, che registra un bilancio particolarmente ingente di danni. La mia vicinanza a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e a Renzo Testolin, presidente della Valle D’Aosta, territori colpiti anch’essi da condizioni atmosferiche cruente che in queste ore stanno mettendo le regioni del nord-ovest in ginocchio». Così il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che inoltre si dice «sicura che l’operosità e la tenacia che contraddistinguono piemontesi, liguri e abitanti della Valle, dove risiedono molti nostri corregionali, sapranno essere d’aiuto per rialzarsi da questo terribile momento».