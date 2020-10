Avversario positivo, l’intera squadra dell’Amendolara Calcio in quarantena L’annuncio del sindaco del Comune dell’alto Jonio cosentino dopo un caso di contagio di un giocatore del Fuscaldo Stampa articolo

AMENDOLARA (COSENZA) L’intera squadra di calcio, compreso lo staff tecnico, dell’Amendolara, formazione militante nel girone A del campionato di Prima Categoria calabrese, è stata messa in quarantena obbligatoria. Ad annunciarlo, con un post sulla pagina facebook , è stato il primo cittadino del comune dell’Alto Jonio cosentino, Antonello Ciminelli. «Il sindaco Ciminelli farà recapitare in queste ore – è scritto nel post – le ordinanze a tutti i calciatori dell’A.C. Amendolara che ieri pomeriggio hanno affrontato, in casa, la compagine del Fuscaldo, per la prima giornata del campionato di Prima Categoria. Le ordinanze si rendono necessarie in quanto un calciatore del Fuscaldo, sceso in campo, è risultato positivo al Covid-19. Il sindaco Ciminelli appena avvisato dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha attivato immediatamente il protocollo per quanto di sua competenza. I calciatori e lo staff dell’A.C. Amendolara sono già in isolamento in attesa di ricevere l’ordinanza». L’Asp effettuerà i tamponi su queste persone probabilmente da giovedì, in quanto prima i test potrebbero non essere attendibili. «Il Comune di Amendolara, qualora i tamponi dovessero ritardare – precisa Ciminelli – è comunque pronto a sottoporre calciatori e staff a test sierologico. Il sindaco invita i cittadini a non allarmarsi, fiducioso che la squadra sino all’esito del tampone non avrà contatti con il mondo esterno e con i familiari conviventi». (La foto del servizio è tratta dalla pagina facebook dell’Amendolara calcio)