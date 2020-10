Rifiuti, altro incendio in Calabria: in fiamme centro raccolta nel Vibonese – FOTO Una densa colonna di fumo nero e l’odore acre hanno invaso il centro di San Gregorio, alle porte di Vibo. Sul posto i vigili del fuoco Stampa articolo

VIBO VALENTIA Ancora una discarica in fiamme in Calabria. Dopo l’incendio che ha interessato nella tarda serata di ieri Nocera Terinese (qui la notizia), nel pomeriggio di oggi un altro rogo si è sviluppato nel Vibonese, nel comune di San Gregorio. Ad essere interessato dalle fiamme è proprio una discarica nel centro alle porte di Vibo Valentia, con una colonna di fumo nero e l’odore acre che hanno già allarmato i cittadini e i vigili del fuoco, presenti sul posto per domare l’incendio. Intanto le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per cercare di risalire all’origine del rogo. L’incendio ha interessato un’area esterna nella quale vi erano accumulati rifiuti ingombranti, elettrodomestici e simili. L’intervento ha impedito la propagazione dell’incendio all’interno di un capannone entro cui avviene la lavorazione dei rifiuti. Sul posto operano due squadre con autopompa, due autobotti di supporto ed un carroschiuma.