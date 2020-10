Ballottaggio, affluenza in calo in Calabria. Alle urne solo il 51,8% Già partiti gli scrutini nei sei comuni chiamati all’elezione del nuovo sindaco. In calo, rispetto al primo turno, il numero dei votanti. A Reggio ha votato il 52,29%, a Crotone il 52,1% Stampa articolo

LAMEZIA TERME Chiusi ufficialmente i seggi, in Calabria e nei sei Comuni chiamati al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco, il primo dato importante è quello che riguarda l’affluenza alle urne. Il dato generale che riguarda la Calabria è pari al 51,80%, nettamente in calo rispetto al 65,20% del primo turno.

I COMUNI Per quanto riguarda nel dettaglio i Comuni nei quali si è votato fino alle 15 di oggi, l’affluenza a Reggio Calabria è stata del 52,29% (inferiore al 66,86% del primo turno). A Crotone, invece, ha votato il 52,10% (inferiore al 67,91% del primo turno). Anche nelle altre quattro città in cui si sta votando al ballottaggio l’affluenza – secondo il ministero dell’Interno – è stata inferiore a quella del primo turno: Cirò Marina 52,28% (63,17%), Castrovillari 54,61% (62,54), San Giovanni in Fiore 47,59% (56,50). Taurianova 47,23% (56,56).