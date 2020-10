Coronavirus, cresce il focolaio crotonese. L’Asp: tutto sotto controllo Diventano tre i contagiati riconducibili allo stesso ceppo, una coppia di coniugi: il quadro clinico di uno di loro si è aggravato e si p reso necessario il ricovero in ospedale Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Cresce il focolaio crotonese. Diventano tre i contagiati riconducibili allo stesso ceppo. Ai coniugi risultati positivi dopo un viaggio a Catania si è aggiunto oggi un contatto stretto della coppia. Oggi c’è un’altra novità che riguarda la coppia: il quadro clinico del marito, che già presentava sintomi, si è aggravato ed è stato necessario il suo ricovero in ospedale. Secondo quanto riferito è stato, infatti, trasportato a Catanzaro. La moglie, un tecnico che lavora all’ospedale “San Giovanni di Dio” della città pitagorica, invece, continua a risultare asintomatica. Nonostante il nuovo contagio i dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale dicono che tutto è sotto controllo. Domani, comunque, è previsto il secondo tampone per i dipendenti del reparto, dove presta servizio la donna risultata positiva. Un primo tampone effettuato già domenica scorsa è risultato negativo per tutti. Attualmente a Crotone città i positivi sono in tutto otto: tre sintomatici, di cui uno ricoverato a Catanzaro, e quattro asintomatici.