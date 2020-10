Casali del Manco, si insedia la commissione per i regolamenti comunali Avrà il compito di redigere gli atti normativi deliberati dagli organi del neonato ente frutto della fusione di cinque municipi del Cosentino Stampa articolo

CASALI DEL MANCO Seduta d’insediamento della commissione consiliare per i regolamenti comunali di Casali del Manco. A presiedere i lavori, il presidente del Consiglio comunale di Casali del Manco, Luca Covelli. La commissione consiliare ha eletto come presidente di Commissione Anna Teresa Gagliardi (Movimento Presila Unita), come Vicepresidente di Commissione Arsenia De Donato (Voci in Cammino), ed è composta dai consiglieri comunali Fernando De Donato, Fernando De Luca, Alfredo Morrone (Partito Democratico) e Pietro Franco Marasco (Movimento 5 Stelle). Avrà il compito di redigere tutti quegli atti regolamentari normativi deliberati dai competenti organi del neonato ente comunale, istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della legge regionale 11/2017 mediante fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. «Senza percepire alcun gettone di presenza, così come deliberato all’atto di istituzione, la commissione – si legge in una nota – presenterà al Consiglio comunale le determinazioni adottate per regolamentare la vita quotidiana di tutti i cittadini». Soddisfatto il presidente del Consiglio comunale Covelli: «Come per erigere un edificio è necessario che il costruttore si attenga a rigorose “tecniche di costruzione”, così per elaborare un regolamento il Comune deve attenersi a precise “tecniche di redazione” affinché il regolamento sia non solo legittimo, ma anche facilmente leggibile e fruibile. Scrivere un testo regolamentario è un’operazione complessa, che pone di volta in volta problemi diversi e può dar luogo a soluzioni diverse, tutte accettabili. Spesso non è possibile applicare contemporaneamente tutti i suggerimenti proposti e/o già normati, ma bisogna scegliere quelli più adatti al caso specifico; per scegliere, però, bisogna prima imparare e per respingere un suggerimento, perché non adatto al caso concreto, bisogna conoscerlo e saperlo applicare. Il processo di semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione, quindi, passa, gioco-forza, dall’accessibilità e dalla chiarezza degli atti amministrativi prodotti: al fine di poter conoscere, applicare ed osservare le “regole” che disciplinano l’organizzazione e le funzioni del Comune, infatti, occorre che tali “regole” siano scritte in modo chiaro, semplice, comprensibile e non equivoco!. Covelli dunque auspica che «la commissione sia la voce di tutta la cittadinanza, nel rispetto e nella tutela di ogni casalino, affinché ognuno possa sentirsi parte integrante nel processo di edificazione di questo ente, nella maniera più trasparente, collaborata, integrata e partecipata: gli atti amministrativi, infatti, costituiscono un universo molto eterogeneo sia a causa della pluralità dei soggetti emittenti e dei destinatari, sia a causa della molteplicità delle funzioni dell’atto. Un regolamento amministrativo non è solo un atto tecnico-giuridico, ma anche un atto comunicativo con il quale la pubblica amministrazione deve farsi capire e farsi conoscere, dando risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Auguro, pertanto, ai signori consiglieri un buon lavoro nel pieno clima costituente, inteso come servizio alla cittadinanza, lontano da logiche personalistiche o di partito, libero da condizionamenti e ricco di entusiasmo, scevro da fraintendimenti, ambiguità ed imprecisioni che inquinano il diritto ad un’informazione la più possibile trasparente sulle regole da seguire».