Crotone, Manica: «Personalmente non ho perso, ho vinto» Il candidato sindaco del centrodestra sconfitto da Voce: «Avevo promesso che non avrei fatto accordi e i risultati mi danno ragione»

CROTONE «Grazie. Grazie a chi ha creduto in me. Ai cittadini che mi hanno dato il loro sostegno, ai miei candidati.» Così Antonio Manica, candidato sindaco del centrodestra a Crotone, sconfitto da Vincenzo Voce al ballottaggio. «Sono arrivato fino alla fine della competizione a testa alta. Avevo promesso – sostiene Manica – che non avrei mai fatto accordi con nessuno pur di ottenere la vittoria e i risultati lo hanno dimostrato. Personalmente non ho perso, ho vinto. Ho vinto perché sono arrivato fino in fondo con le mie forze e con la stessa coalizione con la quale ho iniziato questo viaggio, durante il quale non ho mai avuto paura del confronto o dello scontro, tantomeno di perdere e di non arrivare al vertice della piramide. Non era quello il mio unico obbiettivo, ma, con equilibrio e moderazione, lavorare per la città, ragionare sulle cose e trovare le soluzioni giuste per Crotone. In questa campagna elettorale – rileva il candidato sindaco del centrodestra – ho cercato di fare tutto quello che era possibile, tutto quello che ritenevo fosse giusto. Forse ho sbagliato qualcosa. Può darsi che si potesse fare di più o meglio, chissà… posso però affermare con assoluta certezza di aver dato il massimo, di non essermi, di non esserci, risparmiati. Sono riuscito a creare una squadra che ha come unico scopo quello di operare a favore e per il bene del territorio. Questa è la mia vittoria. La cosa di cui più vado fiero». Manica aggiunge: «Ora ci aspetta un momento importante e difficile, nel quale saremo parte attiva come opposizione dell’Amministrazione Voce. Sarà un’opposizione attenta e costruttiva, sempre a difesa della città. Chi è sul crinale ha sempre davanti due strade parallele, bisogna saper scegliere quella giusta. Sarà il tempo a dirci se i crotonesi stavolta ci sono riusciti».