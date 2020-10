Il Covid 19 torna ad affollare le corsie degli ospedali Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento di due ricoveri, nell’ultima settimana cinque in più: anche così il Coronavirus 19 si manifesta in Calabria Stampa articolo

I numeri non sono quelli della primavera, ma dicono che anche in Calabria la nuova ondata di Coronavirus si tocca comunque con mano, pur non essendo da allarme rosso: nelle ultime 24 ore – secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione – sono aumentati i ricoveri negli ospedali calabresi, passati dai 38 (37 in reparto e 1 in terapia intensiva) registrati al 7 ottobre ai 40 registrati ieri (39+1, compresi nei 618 “attualmente positivi”). La distribuzione: 13 in reparto e uno in terapia intensiva a Catanzaro, 9 in reparto all’ospedale di Cosenza, 12 in reparto a Reggio Calabria e 5 a Vibo Valentia (l’aumento si è registrato a Reggio, con un +3 nelle ultime 24 ore). Altro dato “spia”: in una settimana si sono registrati cinque ricoveri in più (erano 35 il 2 ottobre, sempre secondo il bollettino della Regione). Indubbiamente, rispetto all’”ingolfamento” dei durissimi mesi primaverili, anche delle terapie intensive, ed è confortante il numero estremamente basso – 1 solo caso – di ricoverati in rianimazione, ma è un dato di fatto che i dati dei ricoveri, complessivamente parlando, segnalano un evidente peggioramento negli ultimi 20 giorni (il 18 settembre erano 28) e nell’ultimo mese e mezzo (il 26 agosto i ricoveri erano una decina, oggi sono quadruplicati). Un trend che le istituzioni regionali e sanitarie ovviamente monitorano e mantengono sotto stretta osservazione, ma resta sul tappeto la questione della risposta degli ospedali calabresi: resta sul tappeto anche alla luce del “conflitto di competenze” in atto tra Regione e Ufficio del commissario ad acta sul Piano della rete ospedaliera Covid 19, un conflitto che non è un bel segnale.