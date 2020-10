Omicidio Oriolo, la polizia chiude il cerchio: fermata una rumena L’uomo era misteriosamente scomparso nell’aprile 2017. La donna ritenuta responsabile anche di rapina Stampa articolo

COSENZA Alle prime ore di oggi la squadra mobile della questura di Cosenza ha dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, nei confronti di una donna rumena ritenuta responsabile di rapina e omicidio. In particolare, le indagini della magistratura e della polizia di Stato hanno fatto luce sull’omicidio di un uomo, Damiano Oriolo, sparito misteriosamente da Cosenza il 6 aprile 2017. Il corpo di Damiano Oriolo, che aveva 78 anni, non è mai stato trovato. Le ricerche avviate dagli investigatori portarono all’epoca al ritrovamento dell’automobile del pensionato e di alcuni suoi effetti persona nelle campagne di San Fili, un centro vicino Cosenza, ma di Oriolo nessuna traccia. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che magistrati e investigatori terranno in questura alle ore 11.