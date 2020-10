Dramma a Botricello, ciclista muore travolto sulla SS 106 Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe stato urtato da un’auto e poi travolto dall’altra. Un impatto che non ha lasciato scampo al 70enne Stampa articolo

BOTRICELLO Tragedia sulle strade calabresi. Questo pomeriggio, infatti, un uomo di 70 anni, Luigi Ferragina, è morto in un incidente avvenuto lungo la SS 106, nel tratto tra Cropani e Botricello, al km 208 500. La vittima, secondo quanto si apprende, sarebbe un ciclista ma il sinistro vedrebbe coinvolte anche due autovetture, una Lancia Y e una Volkswagen Passat. Intanto sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono recati anche i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina. Disagi anche per la circolazione con il tratto di strada rimasto chiuso al traffico per ore.