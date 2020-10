Ultimo: «Con Santelli ho visto il grande amore per la Calabria» Anche l’assessore regionale voluto all’ambiente proprio dalla governatrice si unisce al coro di cordoglio per la scomparsa. «La porto nel cuore» Stampa articolo

ROMA «Con Jole Santelli ho visto l’amore alto, grande per la Calabria, per il popolo calabrese. L’ho visto portato nella politica, che è costruzione, inclusione, fratellanza. La porto nel cuore. Per me è stato un grande onore. Per me queste cose non muoiono mai. Ci sono persone che fanno la differenza che hanno qualcosa in più. Lei era una di queste». Così Sergio De Caprio, alias capitano Ultimo, assessore all’ambiente della Regione Calabria, è intervenuto su Rai Radio1 al Gr1. «Ho fatto una scelta decisa, a cui ho aderito con passione, con consapevolezza e con determinazione – ha aggiunto De Caprio riferendosi sul suo incarico alla Regione, voluto proprio da Santelli – . E insieme credo che in questi pochi mesi abbiamo messo le basi per creare una grande Calabria: per dare un riscatto, una possibilità».