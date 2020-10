Oggi i funerali della governatrice. Domani l’ultimo saluto aperto al pubblico Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata nella chiesa di San Nicola a Cosenza. Sabato sarà allestita la camera ardente alla Cittadella. Aperta al pubblico dalle 10,30 alle 15. Atteso anche il premier Conte. Molti i quotidiani nazionali che dedicano un pezzo nella pagina di apertura alla morte della governatrice Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Si svolgeranno oggi pomeriggio, in forma strettamente privata, nella chiesa di San Nicola a Cosenza, i funerali della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta ieri. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa e sarà aperta alle 10:30. La funzione religiosa sarà officiata dall’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Francesco Nolè.

Mentre domani, sabato 17 ottobre, sarà allestita a Catanzaro una camera ardente alla Cittadella regionale. Resterà aperta al pubblico dalle 9 alle 15 e consentirà a quanti vorranno rendere omaggio alla governatrice di visitarla. Subito dopo il presidente della Cec e arcivescovo di Catanzaro Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone benedirà la salma del presidente della Regione. Ed è atteso a Catanzaro anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dovrebbe porgere l’estremo saluto del Governo al governatore della Calabria. Il premier ieri dopo aver appreso della morte del presidente della regione aveva espresso parole sentite: «Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari».

Intanto i sindaci di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Crotone come di altri centri calabresi per oggi hanno proclamato il lutto cittadino e l’esposizione della bandiera italiana a mezz’asta in concomitanza con le esequie programmate per oggi. Anche la Cittadella regionale in memora del presidente Santelli osserverà un minuto di silenzio alle ore 10,30 e alle 14,30 gli uffici chiuderanno e il personale lascerà l’edificio in segno di lutto.

E sono molti i quotidiani oggi in edicola a dedicare uno spazio in prima pagina per ricordare la figura della governatrice. Un editoriale su Libero a firma di Renato Farina titola “La guerriera se n’è andata troppo presto”. Anche Il Giornale dedica un fondo di Giacomo Susca con un titolo un po’ polemico “Addio a Jole, donna e guerriera finita nel tritacarne della sinistra”. Mentre il Corriere della Sera dedica il titolo di spalla “Addio a Santelli, la governatrice che sfidava la paura” con richiami di servizi in cronaca di Tommaso Labate e Carlo Macrì. Sul Messaggero c’è un richiamo in prima “Il coraggio di Jole contro la malattia per la sua terra” così come su Italia Oggi: “La scomparsa di Jole Santelli, una presidente nuova per il Sud”.

E il Mattino ricorda la governatrice con un fondo di Ajello “Santelli, il coraggio della politica contro la malattia”. Così come sulla Notizia compare un richiamo in prima ricordando che la Calabria è in lutto: “La scomparsa della Santelli. Lottava col cancro”. Stessa scelta su Avvenire che segnala sulla prima pagina “La tragedia di Jole Santelli”.