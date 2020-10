Jole lascia per l’ultima volta la sua casa di Cosenza – VIDEO Stamane il feretro è uscito dall’abitazione della governatrice a via Piave. È stato accompagnato nella chiesa di San Nicola dove è stata allestita la camera ardente. Anche questa mattina tantissimi a salutare per l’ultima volta la presidente. Attesi nel pomeriggio il premier Conte e la ministra Lamorgese Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Un silenzio surreale accompagna l’uscita del feretro di Jole Santelli dalla sua abitazione cosentina di Via Piave. Il feretro del presidente della Regione è stato portato in spalla dagli assessori Gallo, Talarico e Orsomarso e dal consigliere Caputo nella chiesa di San Nicola, dove è stata allestita la camera ardente in attesa della celebrazione del rito religioso previsto nel pomeriggio alle 16.30. Al funerale della governatrice parteciperanno il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il cui arrivo è previsto per le 15,30. Il presidente del Consiglio ha deciso di modificare la sua agenda: doveva volare oggi da Bruxelles a Genova con tempi stretti, ma ha imposto una riformulazione e volerà da Bruxelles a Lamezia Terme e poi ha spostato alle 20 l’impegno a Genova. Una modifica alla sua agenda imposta dalla volontà del premier di essere presente alle esequie.

Così come ieri (qui la notizia) anche questa mattina tantissimi amici e familiari hanno reso omaggio per l’ultima volta alla prima presidente della regione donna in Calabria. Un ultimo saluto è stato riservato dai componenti di giunta e dai collaboratori dello staff che aveva individuato per dare vita al percorso amministrativo.

Ad attendere il feretro nella chiesa di San Nicola dove è stata aperta la camera ardente della presidente, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, legato a Jole Santelli da una grande amicizia. Presenti, al momento, anche numerosi consiglieri regionali e l’ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Tra le corone già presenti in chiesa quelle del Senato e della Camera. All’esterno della chiesa si è già formata una coda di semplici cittadini che vogliono dare l’ultimo saluto a Jole Santelli.