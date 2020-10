Aperta la camera ardente di Jole Santelli in Cittadella – FOTO E VIDEO Otto gazebo sono stati posizionati nell’area di 250 metri antistante la sede della Regione Calabria. Nel primo picchetto d’onore anche l’assessore Sergio De Caprio. Il secondo picchetto è quello degli esponenti regionali del Pd. Presenti anche gli ex presidenti Rhodio, Veraldi e Oliverio. Decine i sindaci con fascia tricolore. Stampa articolo

CATANZARO È stata aperta alla Cittadella, la sede della Regione a Catanzaro, la camera ardente del presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, scomparsa a 51 anni nella sua abitazione di Cosenza nella notte tra mercoledì e giovedì per un malore. La camera ardente è stata allestita nel piazzale San Francesco di Paola in un’area di 250 metri quadrati sotto otto gazebo. Il feretro della Santelli ha attraversato il viale di ingresso della Cittadella fermandosi al suono de “Il Silenzio”, quindi è stato accolto dal presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini e dall’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio. Alla camera ardente presenti le sorelle della Santelli, Paola e Roberta, e altri familiari: accanto al feretro, circondato da fiori e ghirlande, due immagini di Jole Santelli. Il primo picchetto d’onore è formato dall’assessore De Caprio e dai consiglieri regionali Baldo Esposto, Filippo Pietropaolo e Pietro Raso.

Il secondo picchetto è formato invece dai consiglieri regionali, deputati ed esponenti calabresi del Partito Democratico: Nicola Irto, Carlo Guccione, Libero Notarangelo e Luigi Tassone.

Sono già diverse le presenze di esponenti politici che stanno arrivando per porgere il loro ultimo saluto a Jole Santelli. Il nutrito gruppo del Partito Democratico è formato anche da Antonio Viscomi, Stefano Graziano e Enza Bruno Bossio. Tra i presenti anche Flora Sculco (consigliere Dp), Francesco Pitaro e la deputata Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia. A rendere omaggio al feretro della governatrice ci sono anche gli ex presidenti della Regione Calabria, Guido Rhodio, Donato Veraldi, che hanno guidato la Giunta regionale negli anni ’90, e Mario Oliverio, ultimo presidente prima di Jole Santelli.

Arrivato nella piazza San Francesco di Paola per rendere omaggio a Jole Santelli anche il riconfermato governatore della Puglia Michele Emiliano.

A testimonianza di un omaggio che è istituzionale e comunitario gli stendardi della Regione Campania, delle provincie calabresi e poi molti sindaci che hanno reso omaggio sostando davanti al feretro con la fascia tricolore. La chiusura è anticipata alle ore 13.30. Subito dopo, il presidente della Cec e arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, benedirà la salma della presidente Santelli. (a.c.)

