«Entusiasta e determinata, a noi piace ricordare così la Santelli» La sezione calabrese dell'Aidm (Associazione donne medico) rende omaggio alla governatrice scomparsa nei giorni scorsi

«Sincero cordoglio per la prematura scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli»: a esprimerlo è la sezione Aidm (Associazione donne medico) della regione Calabria. «L’Aidm – si legge in una nota dell’associazione regionale – da sempre sostenitrice della valorizzazione del ruolo della donna, riconosce nella figura dell’onorevole Santelli la concreta espressione di quanto le donne possano fare quando poste nella possibilità di decidere. Prima donna presidente della Regione Calabria, ha dovuto affrontare un periodo complesso legato all’emergenza Covid, fronteggiandolo con determinazione. Ha sempre affermato di voler far conoscere la Calabria nei suoi migliori aspetti, e di questo le siamo grate. Purtroppo – conclude la nota – la malattia le ha impedito di perseguire la via intrapresa. A noi dell’Aidm piace ricordarla così: entusiasta e determinata. Alla famiglia affettuose condoglianze».