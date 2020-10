Rapinano un anziano puntandogli contro una pistola È accaduto a Schiavonea: la vittima, un 75enne, ha fatto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Una rapina a mano armata si sarebbe consumata nella giornata di ieri a Schiavonea. Un uomo di 75 anni ha sporto denuncia alla compagnia dei Carabinieri di Corigliano e raccontato di essere stato prima avvicinato, su una via poco trafficata, da un’auto di colore bianco con a bordo tre uomini. Dal mezzo sarebbe sceso uno dei tre con una pistola in mano ed avrebbe portato via all’uomo qualche monile. Gli uomini del capitano Cesare Calascibetta nel condurre le indagini stanno tentando di ricostruire i fatti anche con l’ausilio del circuito di videosorveglianza. (lu. la.)