Covid, sei nuovi casi a Palmi e tre a Marina di Gioiosa Ionica. Chiuse due scuole A comunicarlo ufficialmente, le due amministrazioni comunali. Sospesa l'attività didattica nei plessi scolastici "Enrico Rodinó" e "Peppino Brugnano"

PALMI In Calabria cresce ancora il numero dei nuovi positivi al coronavirus. Casi che in alcune circostanze hanno portato a delle importanti decisioni come, ad esempio, nel caso di Lamezia (qui la notizia).

Altri sei positivi al Covid, però, sono stati registrati nelle ultime ore a Palmi. A comunicarlo ufficialmente è stata l’amministrazione comunale attraverso i social: «Si tratta di 6 persone, familiari tra di loro, e poste immediatamente in isolamento domiciliare. Come da prassi si stanno ricostruendo i contatti. In un momento così delicato chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: rispettiamo scrupolosamente tutte le norme anticontagio, fidiamoci solo delle notizie ufficiali per evitare allarmismi».



MARINA DI GIOIOSA Sono stati registrati tre nuovi casi positivi anche a Marina di Gioiosa Jonica. Nessuno dei tre, comunque, presenta condizioni preoccupanti. Per ragioni precauzionali, però, è stata contestualmente sospesa l’attività didattica presso i plessi scolastici “Enrico Rodinó” e “Peppino Brugnano”.

«In questo momento particolare – scrive sui social l’amministrazione comunale – siamo tutti chiamati a prestare la massima attenzione alle regole di igiene ed a manifestare solidarietà e comprensione ai nostri concittadini soggetti all’attacco del virus. Ringraziamo i carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica per la loro preziosa collaborazione».