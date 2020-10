Trattative Pd-M5S, Parentela prova a rimediare alla “gaffe” social Il deputato, ex coordinatore della campagna elettorale alle scorse regionali, spiega che tutto dovrà essere discusso con la base degli iscritti al Movimento Stampa articolo

COSENZA Non è ancora chiaro se Paolo Parentela sarà il prossimo coordinatore della campagna elettorale dei grillini alle prossime regionali, di sicuro è che in poche ore è balzato agli onori della cronaca (forse involontariamente) sicuramente senza che nessuno glielo abbia chiesto. Con una storia diffusa sul canale di messagistica WhatsApp aveva lasciato intendere che il Pd e il M5s stessero dialogando in vista delle prossime elezioni regionali. Il regista calabrese della vicenda a parere del parlamentare sarebbe Carlo Guccione, ma il dem si è subito prodigato a smentire ogni tipo di contatto. Anche Paolo Parentela si è detto vittima di un equivoco, nonostante il tono del messaggio fosse abbastanza chiaro: «Questo è il numero di Carlo Guccione» scrive dopo aver consegnato il numero del consigliere regionale. «Lui sale domani e si ferma a Roma qualche giorno per definire con Zingaretti una strategia di alleanze per la Calabria. Penso che parleranno con Vito Crimi e Luigi Di Maio». Questi i contenuti del messaggio che il grillino avrebbe dovuto mandare ad un collega – ha poi spiegato – ma che invece inavvertitamente rende pubblico.

ACQUA SUL FUOCO La cosa ha generato maretta nei pentastellati, al punto che oggi Parentela ritorna sull’argomento specificando ancora meglio quello che ieri aveva provato a sintetizzare in un post su Facebook. Si affida ancora una volta ai social (per arrivare di più ai suoi elettori) per dire la sua versione dei fatti sull’asse M5s-PD. «La questione delle prossime Regionali in Calabria è troppo seria e importante per il Movimento 5 Stelle, che insieme alla propria base dovrà assumere una decisione condivisa sul percorso elettorale da seguire», scrive ancora il deputato.

«In questo fine settimana i 5 Stelle terranno a livello locale le loro assemblee territoriali con gli iscritti per la stesura dei documenti da portare agli Stati Generali di novembre: in Calabria le riunioni si terranno sabato a Reggio Calabria e a Cosenza e domenica a Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone». Che nessuna trattativa sia in corso, il deputato si affretta a comunicarlo anche all’Ansa. «Per qualsiasi decisione sulle alleanze, comunque – aggiunge Parentela – dovremo anche organizzarci come Movimento attraverso gli Stati generali, che si terranno a breve, Covid permettendo, per coinvolgere tutti i nostri iscritti e renderli partecipi delle strategie che andremo ad attuare». (mi. pr.)