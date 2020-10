“Calabria, terra mia”. Ecco il corto di Muccino – VIDEO L’opera, presentata al festival di Roma, è stata pubblicata su Vimeo dal regista. Otto minuti di omaggio alla Calabria voluti da Jole Santelli Stampa articolo

Presentato martedì sera alla Festa del cinema di Roma, il cortometraggio “Calabria, terra mia” – scritto e diretto da Gabriele Muccino – è stato pubblicato dal regista sulla piattaforma Vimeo. Sopra potete vedere l’opera per intero; un’opera voluta dalla presidente Jole Santelli, scomparsa solo pochi giorni fa, per fare da “manifesto” della Calabria turistica. Il lavoro è stata proiettato in anteprima assoluta nel Teatro Studio “Gianni Borgna”, alla presenza di Muccino, degli attori protagonisti, Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, e del producer Alessandro Passadore.

Nel posto riservato al presidente Santelli è stato posizionato un grande mazzo di rose rosse e bianche.

Il cortometraggio, prodotto da Viola film per Regione Calabria, dura 8 minuti e racconta la storia di un uomo (Bova) che porta la sua compagna (Munoz Morales) a conoscere per la prima volta la Calabria, in un viaggio alla scoperta degli angoli più suggestivi della regione.

Protagonisti assoluti sono gli agrumi più caratteristici della Calabria – il bergamotto, il cedro, le clementine e il limone di Rocca Imperiale -, che rappresentano il filo conduttore dell’opera. Il tutto condito dalle effusioni amorose dei due fidanzati, tra un «quanto sei bella» di Bova e la promessa di Rocìo: «Da qui non me ne vado più».