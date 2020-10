Pitaro “interroga” Spirlì e la Giunta regionale sul corto di Muccino Il capogruppo del Misto chiede chiarimenti sugli obiettivi che la Regione si poneva con l’opera finanziata «con una cifra enorme! Stampa articolo

Il consigliere regionale Francesco Pitaro, capogruppo del Misto, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente facente funzioni della Giunta regionale e alla Giunta per sapere «quali obiettivi la Regione si proponeva di conseguire commissionando il cortometraggio “Calabria terra mia”» realizzato dal regista Gabriele Muccino. Nell’interrogazione Pitaro rileva come «l’opera commissionata dalla Regione Calabria per l’importo di euro 1.700.000,00, (cifra enorme) e senza bando pubblico (incarico attribuito intuitu personae), non abbia evidenziato né messo in risalto le bellezze naturali e lo straordinario patrimonio storico e culturale e architettonico calabrese. Sostanzialmente – sostiene il consigliere regionale – il cortometraggio non ha svolto la funzione cui esso era destinato, fornendo un’immagine dei territori calabresi distorta e irreale nonché incapace, ictu oculi, non solo di emozionare ma anche di attrarre turismo». Nell’interrogazione, Pitaro chiede di sapere se «l’opera, così come realizzata, è coerente con gli obiettivi, come si è pervenuti alla quantificazione della spesa, se la proposta è stata valutata tecnicamente in base ad indagini di mercato o altre modalità di cui c’è traccia formale o la si è accettata sic et simpliciter?». Infine – spiega Pitaro – «nel caso anche la Giunta regionale rilevasse difformità fra gli obiettivi e il risultato, quali azioni si intendono intraprendere per tutelare gli interessi della Regione e garantire che il danaro pubblico sia stato bene utilizzato. In base a quali parametri e/o valutazioni, se non dovesse esserci stato alcun ricorso a consulenze specifiche, il responsabile del relativo procedimento amministrativo ha reputato congrua la somma di 1milione e 700mila euro per sei minuti reali di filmato?».