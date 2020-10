“Immuni”, Calabria in fondo alla classifica: gli utenti sono pochissimi Solo l’8,8% dei calabresi usa l’app, strumento utile per contrastare la diffusione del Coronavirus: peggio solo la Sicilia, ma le percentuali sono basse in tutt’Italia Stampa articolo

Condividi su









Non va bene su scala nazionale, non va bene soprattutto in Calabria. Purtroppo l’uso dell’app Immuni, un supporto tecnologico che può aiutare a combattere il Coronavirus e a contrastasene la diffusione, raggiunge percentuali bazze in tutto il Paese, con punte negative nel Sud e in particolare in Calabria, la penultima regione della classifica stilata dalla piattaforma che www.immuniitalia.it che fa riferimento al ministero della Salute. La media nazionale degli utenti di Immuni è del 12,5%, ma la Calabria arriva a uno stentatissimo 8,2%: peggio solo la Sicilia, fanalino di coda con il 7,8%. Poco meglio della Calabria la Campania (8,8%), il Molise (10,4%), la Puglia (10,5%) er la Basilicata (10,9%). Le Regioni più virtuose sono l’Abruzzo (15,9%) e la Toscana, seguita dall’Emilia Romagna. Dati che comunque fanno riflettere: l’app Immuni potrebbe davvero essere uno strumento di aiuto, perché utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. «Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio – si legge sulla piattaforma – possono così isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l’epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità». Purtroppo, però, gli italiani, e soprattutto i calabresi si sono finora mostrati poco sensibili.