Spirlì incontra il presidente di Anci Calabria: «Sosterremo gli amministratori locali» Il presidente facente funzioni della Regione Calabria ha incontrato alla Cittadella il massimo rappresentante calabrese dell’associazione dei sindaci. «Andremo incontro alle esigenze di tutti i sindaci» Stampa articolo

CATANZARO «Ancora una volta mi conforta la vicinanza dei rappresentanti della mia gente di Calabria che nei momenti di grande difficoltà riescono a trovare sempre l’unità, a prescindere dall’appartenenza politica». Queste le parole del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì al termine di un incontro, che si è svolto oggi nella sede della Cittadella di Catanzaro, con il presidente dell’Anci Calabria, Franco Candia, il quale ha manifestato la massima disponibilità da parte dei sindaci a collaborare in questa fase di grave crisi legata all’emergenza coronavirus. «Ho raccolto il messaggio di grande apertura da parte degli amministratori locali – ha aggiunto Spirlì – e al presidente Candia ho manifestato il mio interessamento per venire incontro alle loro esigenze, affinché possano affrontare con più tranquillità il lavoro che, quotidianamente, li vede impegnati sui territori e che ha un valore straordinario di conoscenze e competenze. Un lavoro che può e deve contribuire a rendere la nostra regione più vicina alle necessità dei cittadini». Per il presidente Spirlì: «Questo è lo spirito che accomuna i calabresi. Questo è lo spirito che deve animare la Calabria in questo momento di pesante difficoltà. Sono convinto che, ancora una volta, con la collaborazione di tutti, ce la faremo. La speranza e l’augurio – ha infine affermato Spirlì – è di arrivare a Natale con il sorriso sulle labbra e non con il cuore pieno di dolore».