Appello a governo e Regione: «Non neghiamo l’istruzione ai nostri giovani»

CATANZARO Sono oltre 100 le firme di personalità del Terzo Settore, della Scuola, della Politica, delle Istituzioni e della società civile che fanno appello al Ministero dell’Istruzione per la riapertura delle scuole superiori in Calabria, chiedendo nel contempo al Presidente facente funzioni della Regione di modificare l’ultima ordinanza che esclude possibilità di didattica in presenza. Laddove, infatti, il Governo, attraverso l’ultimo Dpcm del 25 Ottobre 2020, aveva indicato l’uso della didattica digitale a distanza per almeno il 75%, in Calabria, il Vice Presidente della Giunta Regionale ha pubblicato l’Ordinanza n.80 dello stesso 25 ottobre 2020 ha disposto la scelta al 100% della modalità da remoto senza valutare ogni altro possibile intervento alternativo utile a consentire una scuola non “dematerializzata”, violando anche l’autonomia degli istituti scolastici e la flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica.

Da qui la volontà di una grande parte della società civile calabrese di mettere in evidenza come «la Regione Calabria risulti essere ai primi posti per tasso di povertà educativa e – sottolineano – come il ricorso alla didattica digitale a distanza equivale ad escludere dal diritto costituzionale dell’istruzione larghe fasce di giovanissimi studenti, in particolare di coloro che vivono in aree interne caratterizzate dall’assenza di stabile copertura di rete internet, così come di chi proviene da famiglie disagiate non dotate in casa di strumenti informatici idonei a concrete attività di didattica a distanza. Anche perché, al di là dei proclami, sono ancora numerosissimi gli allievi che non hanno ricevuto gli annunciati tablet o pc».

I FIRMATARI Tra i primi a firmare e promuovere la petizione ci sono Francesco Mollace, Massimo Iiritano, Federica Roccisano, Lucia Ambrosino, operatori della Comunità Educante calabrese, impegnati da anni per contrastare la povertà educativa in Calabria, ma anche Nunzia Coppedè della Fish Calabria, Gianni Pensabene, portavoce del Forum del Terzo Settore Calabrese e Don Giacomo Panizza della Comunità Progetto Sud. Molti i Dirigenti scolastici, gli insegnanti, i genitori, gli studenti e i rappresentanti delle istituzioni, come i Senatori Antonio Viscomi e Bianca Laura Granato e i Consiglieri Regionali Nicola Irto e Libero Notarangelo. Esponenti del Sindacato calabrese, nelle persone dei segretari generali Tonino Russo della CISL, Santo Biondo della UIL e Angelo Sposato della CGIL, e delle Università Calabresi, Nicola Fiorita dell’Unical e Consuelo Nava dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; il presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, Danilo Ferrara, Sindaci, Amministratori locali e tanti altri membri della “comunità educante” ogni giorno impegnati per il benessere delle calabresi e dei calabresi: tutti a chiedere una rimodulazione di quanto disposto dalla Regione.

«I sottoscrittori – si legge nella nota – ritengono sia fondamentale garantire una parte di didattica in presenza per non creare situazioni inaccettabili di disuguaglianza sociale tra gli studenti, tenendo conto che relegare gli adolescenti nel chiuso della loro casa, privandoli della socializzazione con i compagni e della formazione in presenza, ha delle conseguenze drammatiche nei processi di crescita come hanno spiegato autorevoli scienziati di livello internazionale, che hanno evidenziato come non siano le scuole i luoghi principali di diffusione del contagio.

LE RICHIESTE Cinque sono le richieste che vengono poste all’attenzione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della Ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina, del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e al Presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì:

1) Rivedere l’Ordinanza regionale di chiusura generalizzata, limitandola alla sola settimana dal 26 al 31 ottobre

2) Consentire alle scuole di programmare una riapertura parziale a partire da quella già prevista dall’ultimo DPCM del 25%, relativamente ai vari contesti territoriali specifici, in base a un piano strutturato e potenziato dei trasporti, provvedendo quindi ad un maggiore scaglionamento delle uscite e delle entrate;

3) Garantire in Calabria il diritto all’istruzione in presenza degli alunni con disabilità e con sindrome di Down per i quali una didattica inclusiva e partecipata in presenza è un elemento irrinunciabile;

4) favorire l’uso dei test salivari rapidi diffusi tra la popolazione studentesca e tra il personale scolastico al fine di prevenire eventuali contagi e ridurre il peso degli stessi sulle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione

5) Monitorare gli effetti di tale misura di riduzione parziale della didattica in presenza con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

La speranza, per i proponenti, è quella di avviare quanto prima la rimodulazione delle attività scolastiche al fine di tutelare i diritti degli studenti calabresi. La presente petizione sarà anche pubblicata su Change.org al fine di allargarne la condivisione e consentire a chiunque volesse di firmare e sostenerla.

ELENCO DEI PRIMI FIRMATARI

Francesco Mollace Direttore di Civitas Solis Massimo Iiritano Presidente Amica Sofia Federica Roccisano Presidente Coop sociale Hermes 4.0 Lucia Ambrosino Cooperativa delle Donne Rossana Speciale Insegnate IC, Praia a Mare (CS) Giuliana Fiaschè Dirigente scolastico IC, Marina di Gioiosa Jonica (RC) Antonio Viscomi, Senatore Bianca Laura Granato, Senatrice Nicola Irto, Consigliere Regionale Calabria Libero Notarangelo, Consigliere Regionale Calabria Nunzio Belcaro Consigliere comunale, Catanzaro Nicola Fiorita, Docente Università della Calabria Santo Biondo Segretario Generlae UIL Calabria Angelo Sposato, Segretario General CGIL Calabria Nunzia Coppedè, Fish Calabria Onlus Don Ennio Stamile, Referente Libera Calabria Consuelo Nava Docente Università Mediterranea Reggio Calabria Giovanni Pensabene Forum Terzo Settore Calabria Giacomo Panizza Comunità Progetto Sud Giuseppe Marino, Consigliere Comune di Reggio Calabria Giuseppe Carrozza Direttore Consorzio Sociale Macramè Giap Parini Docente Università della Calabria Francesca Chiappetta, Volontaria, Associazione Santa Lucia (Cosenza) CalabriaFabiola Ammirata presidentessa Associazione Cepedù (Educatori e pedagogisti Calabresi). Tania Paolino, Docente “filosofia e storia” Nicola Chiriano Docente Liceo Siciliani Catanzaro Raffaella Galizia, Radio Ciroma (Cosenza) Valentina Femia Consigliera Comunale Marina di Gioiosa Jonica Francesca Rina, Coordinatrice Pedagogica Villaggio per Crescere (Cosenza) Antonietta Viscomi IIS Guarasci Calabretta, Soverato Sonia Lombardo operatrice formazione Margherita Fortebraccio, Associazione Tagesmutter Andrea Nigro Presidente Associazione Socialmente Walter Maccari Funzionario Doriana Righini Genitore e attivista Unione Donne in Italia Raffaela Speranza docente secondaria IC Praia a Mare Luigi Macrì Presidente Associazione Focus on Michela Peta Associazione Montessori Cosenza Anna Baldini Associazione Montessori Cosenza Filippo Quartuccio Consigliere Comunale, Reggio Calabria Giuseppe Bornino, docente di Filosofia e Storia, Giuseppe Marino Referente Libera Rc Reba Reitano Educatrice e operatore volontario Giuseppe Conocchiella Portavoce Forum provinciale Terzo Settore Vibo Valentia Elisabetta Scali Docente IIS Mazzone Roccella Ionica Fausto Certomà Docente IIS Mazzone Roccella Ionica Franca Paletta Associazione La Spiga (Cosenza) Valeria Buccisano, Insegnante in pensione Gaetano Pedullá Dirigente Scolastico Ipsia Siderno Pino De Rose Consultorio Diocesano “La Famiglia” Irene De Franco, Ass. Cult. Verde Binario Camera Minorile “Giuseppe Mazzotta” di Cosenza. Daniela Trapasso Insegnante e assessora politiche sociali e istruzione comune di Badolato Maria Teresa D’Agostino – Giornalista Danilo Ferrara, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria Beppe Apostoliti Portavoce FTS Catanzaro-Soverato Filomena Serio, Liceo classico Aldo Moro di Praia a Mare Mazzone Rosa, docente IC PRAIA A MARE Sassone Emanuela, Presidente Associazione Mistral- Praia a Mare Carlo Crucitti – Presidente Associazione Usabile – Catanzaro Lido Raffaella Rinaldis, direttora di FìmminaTv e della sua Casa delle Donne Anna Garreffa consigliere comunale Locri Emanuele Capogreco Ass. Lara Claai Sirianni Celestina Fondazione Siciliani Cirò Marina Lucia Capellupo Fondazione Siciliani Cirò Marina Aloisio Caruso Fondazione Siciliani Cirò Marina Vincenzo Carabetta consigliere rigacomunale Locri Elena Cupello, DS IPSEOA PAOLA Angelo Serio, Associazione Gianfrancesco Serio Claudio Falbo, pedagogista Livio Amato, “Crescimondo Società Cooperativa Sociale” Mariacarmela Casciaro, “Crescimondo Società Cooperativa Sociale” Pasquale Neri – Educatore, operatore sociale. Valentino Scordino – docente Liceo A. Volta Reggio Calabria Emilio Ruffolo Le Terre di Castalia (Associazione LAPIS Cosenza). Luana Florio Le Terre di Castalia (Associazione LAPIS Cosenza). Graziella Catozza Portavoce Forum Terzo Setrore Lamezia Terme Sergio Lavecchia capo scout AGESCI Iolanda Cerrone Presidente Cooperativa Sociale l’Isola che non c’era (Cosenza) Giuseppina Gelsomino Presidente Consiglio d’Istituto Liceo Zaleuco Locri Vittorio Zito, Sindaco di Roccella Ionica Marinella Genovese, Centro calabrese di Solidarietà Isolina Mantelli, presidente del Centro calabrese di Solidarietà Giorgia Ritrovato, psicologa Vittoria Scarpino, direttrice amministrativa del Centro calabrese di Solidarietà Alessandro Pitaro Rappresentanti degli Studenti, Liceo Siciliani Cz Dario Calidonna Rappresentanti degli Studenti, Liceo Siciliani Cz Daniela Muià Educatrice Civitas Solis Katia Vitale, sociologa. Rosa Ficara, educatrice Francesca Rotiroti psicologa ed esperta in didattica inclusiva Alberto Brugnano, Avvocato Pasqualina Caruso, Educatrice Civitas Solis Assunta Cardamone, psicologa e responsabile del Centro Antiviolenza Mondo Rosa Massimo Ciglio, Dirigente Scolastico Pino Alfarano Sindaco Comune di Camini Giuseppina Gelsomino Rappresentante dei genitori del Liceo Zaleuco Roberta Coscarella, insegnante IC Gullo Cosenza Daniela Diano Presidente Associazione S.IN.A.PSI. Barbara Panetta, giornalista Giuseppe Belcastro presidente associazione Mediterraneo ambiente Genny Pasquino Biblioteca dei piccoli, Guardavalle Benedetta Veneto, insegnante Caterina Vaiti Segretaria Regionale Cgil Calabria Stefania Taverniti FLAI CGIL area vasta CZ-KR-VV Sabrina Serio docente di lingue Ist.tecnico per il turismo “U.Calvanese” Tortora CS (Scuola paritaria) Emanuela Agostino – commercialista, genitore Barbara Panetta, giornalista Maria Rosaria Rocca docente T.I. storia e filosofia Raimonda Bruno docente Liceo Siciliani Catanzaro Franca Parise, Associazione Teniamoci per Mano, Praia a Mare Giuseppe Belcastro presidente associazione Mediterraneo ambiente