Giovanni Minoli presenta la squadra della Calabria Film Commission Il commissario straordinario ha nominato coloro che lo affiancheranno nella fondazione destinata ad attivare la filiera cinematografica. «Jole aveva un sogno. Siamo qui per realizzarlo e per dare lavoro a tanti calabresi»

«Si tratta di una squadra di primo livello». A dichiararlo è Giovanni Minoli, commissario straordinario della Calabria Film Commission. «Ho scelto di affidarmi alla bravura e al talento di Giovanna Corsetti come manager per la progettazione della lunga serialità e le docufiction. Poi all’esperienza di Franco Schipani, nato a Santa Caterina dello Jonio ed appena tornato nella sua Calabria dopo 38 anni negli Stati Uniti», prosegue Minoli. «Come direttore del settore cinematografico ho voluto Gianvito Casadonte, che di cinema non solo sa ma soprattutto fa ed anche bene, come dimostra il successo del Magna Graecia Film Festival. Daniele Romeo è un avvocato brillante e di esperienza che lavora benissimo. Tutti connessi da Rachele Caracciolo, giovane e dinamica, due lauree nel curriculum ed una passione sconfinata per i social media e le serie tv. Insomma, ora si parte davvero. Jole aveva un sogno. Siamo qui per realizzarlo e per dare lavoro a tanti calabresi».