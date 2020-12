Il consiglio provinciale di Catanzaro: «Sì alle partecipazioni di Sacal e Lamezia Europa» L’ente governativo ha deciso di mantenere le due società nella relazione del piano di razionalizzazione periodica, pur confermando di non poter aumentare il capitale sociale Stampa articolo

CATANZARO Il consiglio provinciale di Catanzaro, presieduto dal presidente Sergio Abramo, presenti i consiglieri Antonio Montuoro, Arena Baldassarre, Levato Luigi, Filippo Mancuso, Nicola Azzarito Cannella, Giuseppe Pisano, Marziale Battaglia e Lorenzo Costa, ha deliberato i sette punti all’ordine del giorno. All’approvazione dei verbali delle sedute precedenti è seguita la relazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni. Il Consiglio ha approvato l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni possedute, mantenendo le partecipazioni delle società Sacal. Spa e Lamezia Europa Spa, dando atto che la Provincia non è nelle condizioni economico-finanziarie di partecipare ad aumenti di capitale sociale. Nella delibera è specificato che, dall’esecuzione dell’attività di revisione annuale, non sono emerse situazioni circa la necessità di provvedere a ulteriori processi di razionalizzazione, rispetto a quelli assunti nelle precedenti annualità.

L’Amministrazione provinciale di Catanzaro detiene le seguenti partecipazioni dirette e indirette, tra le dirette rientrano:

• Lamezia Europa S.p.a, società costituita nel 1997. Il capitale sociale è pari ad € 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di € 5,00. L’Amministrazione provinciale di Catanzaro possiede una partecipazione di n. 97.312 azioni, per un valore nominale di € 486.560,00, pari al 13,901% del capitale sociale;

• Società Aeroportuale Calabrese (Sacal. Spa) è una società per azioni a capitale misto costituita nel 1990. Il capitale sociale ammonta ad € 13.920.225,00, interamente versato, suddiviso in n. 26.925 azioni del valore nominale di € 517,00. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro possiede una partecipazione di n. 2.877 azioni, per un valore nominale di 1.487.409,00, pari al 10,685% del capitale sociale;

• Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (in sigla Corap) è un consorzio costituito nel 2000 e l’Amministrazione provinciale detiene una partecipazione pari al 3,814%. Tale consorzio esula dal piano razionalizzazione dell’amministrazione provinciale per effetto del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29.06.2016 che ha istituito il Corap regionale, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei cinque consorzi provinciali industriali disciplinati dalla L.R. 38/2001.

• A.e.e.c. Energy della Provincia di Catanzaro Scarl. è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 2006. Il capitale sociale ammonta ad € 10.000,00 interamente versato, detenuto dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro nella misura dell’89,20%;