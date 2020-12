L’endorsement di Berlusconi: «Mario Occhiuto? Lo vedo come nostro ministro» Il leader di Forza Italia in collegamento video con 60 sindaci e numerosi big del partito Stampa articolo

Mario Occhiuto? «Lo vedo come nostro ministro prossimamente». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento video con 60 sindaci e con i più importanti dirigenti del partito forzista. «Forza Italia – ha detto tra l’altro Berlusconi – ha fatto una delibera interna per cui nelle prossime liste la precedenza su qualunque candidato l’avranno i sindaci, come amministratori locali, i presidenti di Regione ed eventualmente gli assessori comunali e regionali. È una cosa assolutamente concretissima che possiamo già promettere. Noi questo vogliamo e crediamo che sia il modo migliore i migliori cittadini a governare il paese. Scusami l’interruzione ma – rivolgendosi a Mario Occhiuto – ti vedo come nostro ministro prossimamente», ha quindi concluso il Cavaliere. Occhiuto ha ringraziato Berlusconi per la stima.