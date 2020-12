«Mazzone amava il diritto e la giustizia». Il ricordo di Maria Grazia Laganà L’ex deputata esprime cordoglio per la morte dell’avvocato locrese: «Una grave perdita per me e la mia famiglia. Mi ha rappresentato nelle vicende più dure della mia vita» Stampa articolo

Condividi su









LOCRI «Ho appreso con profondo dolore della morte di Antonio Mazzone. È stato il mio avvocato per anni, contribuendo a rappresentarmi in giudizio nelle vicende più dure della mia vita, stando accanto alla mia famiglia con professionalità e amicizia sincera». È quanto afferma Maria Grazia Laganà Fortugno, già deputata della Repubblica, che aggiunge: «Antonio Mazzone era una persona specchiata e di grande valore. Un professionista di alta caratura etica e morale, che esercitava l’attività forense con competenza, con rigore deontologico e con passione. Amava il diritto ma soprattutto la giustizia. Per me e per la mia famiglia è una grave perdita, ma la sua scomparsa colpisce tutta la comunità locrese e l’intero mondo dell’avvocatura che lo considerava, a ragion veduta, un punto di riferimento umano e professionale. Esprimo il mio più sincero e profondo cordoglio ai familiari di Antonio Mazzone in questo momento di dolore per tutti noi».