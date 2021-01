Le rivelazioni del pentito: ecco come e perché fu eliminata Maria Chindamo Al vaglio degli inquirenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cossidente: in carcere avrebbe appreso da un esponente del clan Mancuso del motivo dell’uccisione della donna, che sarebbe stata fatta a pezzi con un trattore e poi data in pasto ai maiali Stampa articolo

Nuove rivelazioni sulla morte di Maria Chindamo, l’imprenditrice 44enne di Laureana di Borrello sparita nel nulla il 6 maggio 2016 nei pressi della sua tenuta agricola a Limbadi. A riferirle è il Tg3 Calabria nell’odierna edizione di “Buongiorno Regione”, parlando delle dichiarazioni, contenute in un verbale depositato dalla Dda di Catanzaro, rese dal collaboratore di giustizia, Antonio Cossidente, lucano, che in carcere avrebbe appreso da Emanuele Mancuso, esponente dell’omonima cosca e a sua volta collaboratore di giustizia, che Maria Chindamo sarebbe stata fatta a pezzi con un trattore e data in pasto ai maiali: il motivo dell’uccisione, il rifiuto della donna a cedere i propri terreni di Limbadi al confinante Salvatore Ascone, ritenuto vicino al clan Mancuso. Il pentito – riporta ancora il Tg3 Calabria – avrebbe poi riferito di un depistaggio sulla data scelta per l’agguato, in modo da far ricadere le colpe sul marito della Chindamo. Le dichiarazioni di Cossidente sarebbero adesso al vaglio della Dda di Catanzaro.