Festa del Tricolore, domani iniziativa dell'Ancri a Catanzaro Appuntamento alla biblioteca De Nobili per l'associazione impegnata in un percorso di promozione dei valori della Repubblica

CATANZARO L’emergenza coronavirus non ferma l’attività istituzionale dell’Ancri – l’Associazione nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che prosegue il suo cammino di ricerca, di divulgazione e di sensibilizzazione tra i valori ed i simboli della Repubblica, avviato da anni con il progetto “Decoro del Tricolore”. In occasione della Festa del Tricolore, la sezione territoriale di Catanzaro dell’Ancri ha promosso una conferenza, che si terrà domani, giovedì 7 gennaio, alle ore 10,30 presso la biblioteca De Nobili, alla quale prenderanno parte anche i rappresentanti dell’Upi e dell’Anci, volta a sensibilizzare le 80 amministrazioni comunali nonché gli enti e le istituzioni statali, obbligati dalla normativa vigente alla esposizione all’esterno degli edifici ed anche all’interno dei propri uffici della bandiera italiana, di quella europea nonché delle bandiere, dei vessilli e dei gonfaloni tradizionali delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Alla conferenza prenderanno parte il presidente dell’Ancri di Catanzaro, Salvatore Gentile, il segretario dell’Ancri, Emilio Verrengia, il presidente dell’Upi Sergio Abramo e il presidente dell’Anci Franco Candia. La “Giornata nazionale della Bandiera” – spiega l’Ancri – «è anche l’occasione per un forte richiamo al rispetto della stessa e del suo decoro, troppo spesso violato da troppi Tricolori ridotti a stracci anche su pubblici edifici».