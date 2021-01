Indagati “eccellenti” per i doppi pagamenti dell’Asp di Reggio Calabria La procura ha concluso l’inchiesta sulla transazione in favore dello “Studio radiologico” di Siderno: coinvolti ex manager dell’azienda sanitaria reggina tra cui Gioffrè e l’ex assessore regionale Fragomeni Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Truffa all’Asp e al Servizio sanitario regionale, ma anche riciclaggio, falso, alterazione di informazioni: sono alcune delle accuse che la Procura di Reggio Calabria formula con riferimento a una transazione di 4 milioni di euro in favore dello “Studio radiologico” Fiscer di Siderno. A riportare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che parla della conclusione dell’inchiesta da parte della Procura, inchiesta nella quale risultano 20 indagati tra cui i vertici del centro radiologico, ex manager dell’Asp di Reggio, funzionari pubblici. Al centro dell’inchiesta della Procura di Reggio Calabria la vicenda dei doppi pagamenti dell’Asp reggina, in questo caso relativa alla transazione in favore dello “Studio radiologico” sidernese. Tra gli indagati – riporta sempre la Gazzetta del Sud – l’ex assessore regionale al Bilancio con la Giunta Oliverio, Maria Teresa Fragomeni, ritenuta socio occulto della società, ma anche l’ex direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria Santo Gioffrè che peraltro ha ingaggiato una dura battaglia contro il sistema dei doppi pagamenti, e altri precedenti dirigenti dell’Asp reggina Ermete Tripodi e Pasquale Staltari. Sotto i “riflettori” dunque torna la “pratica” diffusa in passato all’Asp di Reggio Calabria di pagare anche più volte le stesse fatture perché ignara di avere già pagato.