Università calabresi, lezioni a distanza fino al 15 gennaio Prorogate le disposizioni di dicembre. La decisione dei rettori calabresi alla luce delle misure adottate dal governo con il decreto legge del 5 gennaio. L'Unical ha definito anche le linee guida per il rientro negli alloggi

RENDE I rettori degli atenei calabresi, viste le nuove misure per la gestione dell’emergenza Covid stabilite dal governo con il decreto legge del 5 gennaio e valide fino al 15 gennaio, hanno deciso di prorogare le disposizioni per la didattica già adottate lo scorso 4 dicembre. Fino al 15 gennaio resta quindi confermata la modalità a distanza per gli esami, le sedute di laurea e per le ultime lezioni del primo semestre: molti corsi sono già terminati a dicembre e i restanti si chiuderanno il 16. E’ quanto fa sapere in una nota, l’Università della Calabria.

Le attività di laboratorio, di tirocinio, di tesi e di ricerca non surrogabili in modalità telematica possono essere svolte in presenza, previa autorizzazione dei direttori di dipartimento (leggi anche Esami e lauree restano a distanza, biblioteche e laboratori parzialmente aperti).

RESIDENZE «Su indicazione del rettore Nicola Leone – prosegua il comunicato stampa – è stata definita una procedura che consentirà, nei casi in cui ciò fosse necessario, il rientro di studentesse e studenti negli alloggi universitari. Le linee guida, elaborate al termine di un confronto che ha impegnato la prorettrice al Centro Residenziale Patrizia Piro, la delegata del Rettore alla Sicurezza Sandra Costanzo e il direttore del Centro Sanitario Sebastiano Andò, prevedono una serie di misure per prevenire e contenere il rischio di contagi. Per tornare nelle residenze, gli studenti dovranno fare richiesta, motivandola, accedendo al portale dei servizi on line del Centro Residenziale e selezionando la funzione “Comunicazione rientro posto alloggio”. Il Centro Residenziale valuterà tali richieste, tenendo conto del livello di occupazione degli alloggi e dell’andamento epidemiologico. Al rientro negli alloggi – conclude la nota – bisognerà rispettare un periodo di quarantena di quattro giorni: il gestore del servizio mensa provvederà, nella fase di autoisolamento, alla consegna dei pasti nelle residenze. Trascorsa la quarantena, gli studenti saranno sottoposti a tampone antigenico rapido, che sarà effettuato dagli operatori del Centro Sanitario d’ateneo. Il test antigenico garantisce una risposta rapida e affidabile, ma è preferibile eseguirlo – proprio per ottenere un esito quanto più attendibile – a distanza di alcuni giorni dalla possibile esposizione all’infezione. Per questa ragione, le linee guida dell’ateneo hanno previsto un breve periodo di quarantena prima dello screening»