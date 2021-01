Regionali, De Magistris ci pensa seriamente: «Decido tra il 15 e il 20 gennaio» L’ex pubblico ministero e attuale sindaco di Napoli: «Da quella regione dove sono stato pubblico ministero, dove ho legami molto forti, mi arrivano tantissime sollecitazioni» Stampa articolo

ROMA «Ci sto pensando seriamente. Deciderò tra il 15 e il 20 gennaio. Devo verificare se ci sono le condizioni». Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris risponde in un’intervista a ‘Domani’ circa la possibilità di correre per la presidenza della Regione Calabria.

«Da quella regione – ha detto – dove sono stato pubblico ministero, dove ho legami molto forti, mi arrivano tantissime sollecitazioni». E spiega: «Quando parlo di sollecitazioni non penso al ceto politico che ha come unico obiettivo l’autoconservazione ma a qui segmenti importanti della società da anni esclusi dalla politica e dal governo delle istituzioni ovvero a rappresentanti di movimenti della società civile che sul territorio si oppongono alla malapolitica e alle sue compromissioni con la ‘ndrangheta, tutte – a suo avviso – realtà che i partiti respingono».