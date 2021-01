Covid a Lamezia, positivi due agenti nella Polizia Locale. E il reparto Covid non chiude Focolaio scampato, con gli agenti tuttora in isolamento domiciliare e in discrete condizioni. Intanto il numero dei positivi in città è salito a 286 mentre il direttore del reparto Covid, Mancuso, fuga ogni dubbio sulla chiusura del reparto Stampa articolo

Condividi su









di Giorgio Curcio

LAMEZIA TERME Il numero dei casi positivi a Lamezia Terme negli ultimi giorni ha fatto registrare numeri in costante ascesa. Gli ultimi 20 positivi al Covid-19 risalgono a ieri, per un totale di 286 persone positive. E, in attesa di conoscere i dati odierni diffusi dall’Asp di Catanzaro, a preoccupare di più è il rischio (per ora scampato) di un focolaio all’interno del corpo della Polizia Locale di Lamezia Terme.

VIGILI POSITIVI Tra loro, infatti, nei giorni scorsi sono stati registrati due casi positivi tra gli agenti in servizio mentre un altro caso ha riguardato un altro agente ma in pensione.

Il contagio, però, avrebbe interessato anche le rispettive famiglie ovvero mogli e figli. I tre, seppur positivi, sarebbero in condizioni discrete ma comunque in isolamento domiciliare.

IL REPARTO COVID Un altro caso in città riguarda il discusso reparto Covid dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Da giorni, infatti, divampa la polemica attorno alla gestione del personale e, soprattutto, sulla presunta emergenza e carenza di posti letto, fino alla possibile chiusura del reparto. Voci che, allo stato attuale, non trovano alcuna conferma, tutt’altro. A smentirle c’ha pensato il direttore del reparto, Gerardo Mancuso, che ha fugato ogni dubbio, specificando al contrario che allo stato attuale nel reparto ci sono soltanto tre ricoverati e, dunque, nessuna emergenza. (redazione@corrierecal.it)