Sanità, Forza Italia critica l'ok di Spirlì all'intesa sui commissari I parlamentari azzurri e i consiglieri regionali di Fi e di Joel Santelli Presidente: «Avevamo proposto di individuare le personalità migliori, serviva un maggiore approfondimento»

CATANZARO «Serviva un supplemento di approfondimento, probabilmente servivano ulteriori riflessioni». Lo scrivono i parlamentari di Forza Italia e i consiglieri regionali di Forza Italia e del gruppo “Jole Santelli Presidente”, con riferimento alle nomine dei commissari delle Asp e delle aziende ospedaliere, nomine proposte dal commissario Guido Longo e condivise, per l’intesa prevista dal “Decreto Calabria”, dal presidente facente funzioni della Giunta Nino Spirlì, della Lega. «La sanità in Calabria – scrivono in un documento i parlamentari di Forza Italia e i consiglieri regionali di Fi e Jsp – è commissariata da quasi 12 anni. Forza Italia ritiene che questa sia una strada sbagliata per tentare di risolvere i problemi storici del nostro territorio e in più d’una occasione abbiamo chiesto al governo nazionale di lasciare alla Calabria e ai calabresi la gestione e il risanamento della sanità nel nostro territorio. Oggi – proseguono – leggiamo dalle agenzie che il commissario ad acta della sanità, Guido Longo, d’intesa con il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, ha nominato i nuovi commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria». I consiglieri regionali di Forza Italia e Jole Santelli Presidente e i parlamentari di Forza Italia – conclude il documento – «in merito a queste decisioni, che comunque spettano alla struttura commissariale, avevano chiesto di individuare le personalità migliori per guidare le aziende sanitarie. Serviva un supplemento di approfondimento, probabilmente servivano ulteriori riflessioni».