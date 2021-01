Coronavirus, 21 nuovi positivi in provincia di Crotone Rallenta il contagio a Cirò Marina ma non nel capoluogo e a Isola Capo Rizzuto. Diminuisce il numero dei ricoverati al “San Giovanni di Dio” Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 della provincia di Crotone. Nel bollettino diffuso oggi dall’Azienda sanitaria provinciale i nuovi positivi sono così distribuiti: quattro a Cirò Marina, undici a Crotone e sei ad Isola Capo Rizzuto. Rispetto ai dati di ieri c’è stato un rallentamento del contagio a Cirò Marina, dove attualmente vi sono 45 positivi attivi: uno ricoverato in ospedale, quattro sintomatici e 40 asintomatici. Non si ferma l’asticella del contagio a Crotone, dove gli attuali positivi sono 126: sei ricoverati in ospedale, 28 sintomatici e 72 asintomatici. Non si blocca nemmeno il contagio ad Isola Capo Rizzuto, dove i positivi attuali sono 21: cinque sintomatici e 16 asintomatici. Isola Capo Rizzuto ha avuto un numero elevato di guarigioni, perché complessivamente ha registrato 288 contagi da quando è iniziata la storia del contagio alle nostre latitudini. Restano fermi a 39 i deceduti per Covid-19 della provincia di Crotone: uno a Belvedere Spinello, due a Castelsilano, tre a Cirò Marina, undici a Crotone, quattro a Cotronei, sei ad Isola Capo Rizzuto, uno a Petilia Policastro, sei a Roccabernarda, uno a Rocca di Neto, uno a Scandale, due a Strongoli e uno a Verzino. Cresce il contagio, ma diminuisce il numero di soggetti ricoverati al “San Giovanni di Dio”: ieri erano 24 e oggi sono scesi a 20. Nella provincia di Crotone il Comune di Carfizzi è l’unico a non avere mai avuto un caso di contagio da quando è iniziata la pandemia.