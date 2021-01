Vaccinazioni anti Covid, Calabria ancora fanalino di coda L’ultimo aggiornamento del report del commissario per l’emergenza attesta la nostra regione al 27,9%: penultima la Lombardia al 29,3%. La media nazionale è 51,9% Stampa articolo

Sono 476.911 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 561,9% del totale a disposizione al momento. Il dato contenuto nel report del commissario per l’emergenza Covid-19 è aggiornato alle ore 22:04. I vaccinati sono 296.214 femmine e 180.697 maschi, suddivisi tra 394.856 operatori sanitari, 52.567 unità di personale non sanitario e 29.488 ospiti di strutture residenziali. Le regioni che hanno somministrato la maggior parte delle dosi ricevute sono la Toscana con il 71,2%, il Veneto con il 70,3%, il Lazio con il 63,9% e l’Umbria con il 62,5%. In coda la Calabria con il 27,9% (somministrate 7.158 dosi sulle 25.630 somministrate): penultima la Lombardia (29,3%). La media nazionale è 51,9%.