Covid, i vaccinati in Calabria superano quota 10mila Regione sempre terz'ultima nella graduatoria nazionale di somministrazione delle dosi, davanti a Lombardia e provincia autonoma di Bolzano

CATANZARO Sono 10.061 i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid in Calabria (dato aggiornato a domenica mattina). Lo attesta il Report del Governo. La regione, con il 39,3% delle vaccinazioni effettuate sulla disponibilità di dosi (25.630), rimane al terz’ultimo posto nella graduatoria delle regioni, davanti a Lombardia (37,9%) e provincia autonoma di Bolzano (34,8%). Un risultato, comunque, ben al di sotto della media nazionale, che si colloca al 63%. In prevalenza i soggetti che hanno ricevuto il farmaco sono donne (5.077) mentre gli uomini sono 4.984.

La fascia d’età più “rappresentata” nella distribuzione delle dosi, riservate in questa fase al personale sanitario e successivamente ai pazienti delle Rsa, è quella tra i 50 e i 50 anni (3.169 persone).