Servizio Civile, Avis cerca volontari in tutta la regione Può aderire al programma dell'associazione "I giovani per il dono e la salute" chi ha età compresa tra i 18 e i 28 anni, e può presentare la domanda fino alle ore 14 dell'8 febbraio sulla piattaforma Domanda on line

COSENZA Sono 54 i posti a disposizione in tutta la Calabria per i giovani che vogliono partecipare al Servizio Civile aderendo al progetto Avis. Nella provincia di Cosenza, invece, si cercano 13 operatori volontari. «Offrire ai giovani calabresi un’occasione formativa e di utilità sociale volta a favorire, nel proprio territorio, la tutela della salute e la cultura e pratica del dono, necessaria ad assicurare le cure e la salute della popolazione. È questo l’obiettivo del progetto di servizio civile “I giovani per il dono e la salute” promosso dall’Avis (Associazione volontari italiani sangue) nazionale che interesserà anche la Calabria. Possono aderire al programma i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per la prima volta sono presenti nel progetto anche sedi Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). Tante le attività proposte che saranno svolte nel pieno rispetto delle attuali norme anti Covid e a tutela della salute dei partecipanti. Nella provincia di Cosenza sono 13 i posti riservati ai giovani, uno per ogni sede comunale (Acri, Amantea, Castrovillari, Cosenza, Lago, Lattarico, Paola, Sartano, San Giovanni in Fiore, Corigliano e Rossano) e due per la sede provinciale. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare domanda fino alle ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021, attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone. Sul sito dell’Avis è possibile trovare i progetti regionali e le sedi di attuazione in Calabria».