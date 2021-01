Regione, il governo impugna la legge sui farmacisti Finisce davanti la Corte costituzionale il testo approvato da Palazzo Campanella il 19 novembre: per il Cdm viola le norme in materia di professioni e il principio di eguaglianza Stampa articolo

ROMA Finisce davanti la Corte costituzionale la legge della Regione Calabria numero 24 del 19 novembre 2020, recante “Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private”. La legge regionale infatti è stata impugnata dal governo su proposta del ministero per gli Affari regionali, Francesco Boccia. L’impugnazione – spiega il Cdm nel comunicato – è motivato dal fatto che «gli articoli 1 e 4, riguardanti l’obbligo di assunzione del farmacista nelle strutture sanitarie pubbliche, nonché l’articolo 3, comma 2, riguardante i compiti del farmacista, invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e si pongono in contrasto sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di professioni, sia con il principio di eguaglianza, in violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione».