Animali travolti da un treno a Crotone, pastore denunciato La Polfer ha deferito l'uomo per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio

CROTONE La polizia ferroviaria di Crotone ha denunciato all’autorità giudiziaria il proprietario e custode di alcuni animali investiti da un treno regionale in transito poiché vaganti lungo la linea ferroviaria. Il tamponamento ha provocato la morte di diversi capi di bestiame e l’interruzione per circa un’ora della circolazione ferroviaria. Il pastore è stato deferito all’autorità giudiziaria per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio, omessa custodia e mal governo di animali.