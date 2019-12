Tragico incidente a Rosarno, perde la vita un 27enne L’auto è stata avvistata solo questa mattina in un canalone dove il giovane sarebbe stato ritrovato ancora in vita. Poi la corsa in ospedale: vani i tentativi di salvarlo

ROSARNO Tragico incidente nella notte a Rosarno, dove un giovane di Melicucco di 27 anni ha perso la vita. Ancora in corso l’accertamento delle cause per le quali l’auto è finita fuori strada, precipitando da un ponte e finendo in un canalone dove il giovane sarebbe stato ritrovato ancora in vita, ma solo alle prime luci dell’alba di questa mattina, da un camionista di passaggio che ha avvertito i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Trasportato all’ospedale di Polistena, vani sono risultati i tentativi di tenerlo in vita.