In piazza a Reggio 500 Sardine. «Qui per volontà di riscatto» Il leader locale del movimento Sorgonà: «Lottiamo per i diritti di tutti e per restituire alla politica una dimensione democratica»

REGGIO CALABRIA Circa cinquecento persone hanno partecipato a Reggio Calabria ad una manifestazione indetta dal movimento delle Sardine. «Siamo qui – ha detto Filippo Sorgonà, leader locale del Movimento – per i diritti di tutti e per restituire alla politica una dimensione e una dialettica democratica. Le piazze sono un simbolo assoluto di democrazia perché ricostruiscono relazioni umane e il senso di comunità che si è perduto».

Alla manifestazione ha preso parte Jasmine Cristallo, leader calabrese del Movimento. «Qui – ha detto – c’è una piazza bellissima. Mi piace che anche in Calabria si possa rappresentare, attraverso queste piazze, questa volontà di riscatto. Ci stiamo parlando, ci stiamo contando. Il movimento delle Sardine è ancora una creatura. È difficile orientarsi in un contesto così complesso come quello della politica. Abbiamo riacceso una speranza in chi sentiva un vuoto di rappresentanza. Già questa cosa ha portato le persone a uscire di casa e questa è una grandissima conquista».